Calciomercato.it - Mancini alla Roma, reazione bollente: hanno già detto sì

Le voci riguardanti la posizione di Ivan Juric stanno continuando a tenere banco in casa giallorossa: la presa di posizione non è tardata ad arrivareProsegue il momento no della, ineluttabilmente. Dopo lo scivolone del ‘Bentegodi’ di Verona, i giallorossi non sono riusciti a sbloccarsi mentalmente e sotto il profilo dei giochi e del risultato neanche in Europa League contro l’Union Saint Gilloise. Il futuro di Ivan Juric sulla panchina dellaè appeso ad un filo molto sottile: la sfida contro il Bologna fungerà da autentico spartiacque.La squadra ha faticato a ritrovarsi sia nello spirito che dal punto di vista tattico. Il gioco farraginoso, gli scarsi risultati e la mancanza di mordente evidenziato soprattutto nella ripresa della sfida contro il Saint-Gilloisefatto il resto.