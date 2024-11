Gaeta.it - L’Italia potenzia la propria difesa: il Piano 2024-2026 approvato dal ministro Crosetto

Facebook WhatsAppTwitter Nel contesto geopolitico attuale, ildellaGuidoha delineato le priorità strategiche delProgrammatico Pluriennale per laper il triennio. Durante l’audizione alla commissione Affari esteri edel Senato,ha messo in luce la necessità dire diverse aree, tra cui laaerea, i carri armati e le capacità strategiche nello spazio e nel cyber. Questo approccio mira non solo a migliorare le capacità militari italiane, ma anche a stimolare l’industria nazionale e l’economia del paese.Sviluppo dellaaerea e missilisticaTra le principali priorità indicate dal, spicca l’aggiornamento delle capacità nazionali diaerea e missilistica. L’attenzione è rivolta all’acquisizione di sistemi Samp/T, la cui nuova generazione si prefigura come fondamentale, soprattutto alla luce degli insegnamenti appresi dai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente.