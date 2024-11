Gaeta.it - L’italia guida l’europa nel numero di aziende vinicole certificate b corp, una garanzia di sostenibilità

Facebook WhatsAppTwitter Il panorama vinicolo italiano si distingue per un impegno crescente verso la, segnato dall’ottimo risultato delle. Questa certificazione, rilasciata da B Lab, attesta l’adesione a rigorosi standard sociali e ambientali, nonché a principi di trasparenza e responsabilità. Con settesi posiziona al vertice del continente europeo, rappresentando il 30% del totale delle Bpresenti in Europa.L’importanza della certificazione bnel settore vinicoloLa certificazione Bè sinonimo di qualità e fiducia. Attraverso un processo di valutazione, ledevono dimostrare di adottare politiche orientate al benessere sociale e ambientale. In Italia, ildi questeha visto un incremento significativo anche a livello globale, passando dal 2022 ad oggi a un +43% nel nostro Paese.