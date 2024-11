L’ira di Meloni per gli scontri a Bologna | La sinistra foraggia i facinorosi Salvini | Criminali rossi vadano in galera

Leggi l'articolo completo su Open.online

Glitra attivisti di collettivi die forze di polizia adopo il corteo promosso da Rete dei Patrioti e Casapound hanno fatto andare su tutte le furie la presidente del Consiglio Giorgia. «Ancora violenze egenerati dai collettivi, a, rivolti contro la Polizia di Stato. La mia totale solidarietà va agli uomini e alle donne delle Forze dell’Ordine, che con fermezza e professionalità hanno affrontato i soliti violenti, tra lanci di petardi e sassi, rischiando la loro incolumità», scrive in serata la premier sui social. Per poi andare all’affondo politico «Spiace constatare che certacontinui a tollerare e, talvolta, are questi, anziché condannare apertamente questi episodi e mostrare solidarietà a chi, ogni giorno, lavora per garantire la sicurezza di tutti».