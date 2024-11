Quotidiano.net - Le accuse di Nancy Pelosi a Biden, l’intervista al New York Time

Roma, 9 novembre 2024 – “Sarebbe stato meglio per il Partito Democratico se il presidenteavesse abbandonato prima la campagna e il partito avesse poi organizzato le primarie per sostituirlo”. Lo ha dichiarato la deputata della Camera dei Rappresentanti ed ex speakerin un'intervista al News. Secondol'uscita tardiva di Joedalla corsa alla Casa Bianca e la mancanza di primarie hanno complicato le cose per i dem, regalando di fatto la vittoria a Donald Trump. Kamala Harris, 59 anni, con, 84, per otto anni speaker dem alla Camerarieletta martedì per il suo 20esimo mandato, aveva lasciato il suo posto di speaker alla Camera dopo che i repubblicani hanno ottenuto il controllo nelle elezioni del 2022. Da allora è rimasta alla Camera ed è stata riconfermata anche nella tornata elettorale che ha visto Trump tornare alla Casa Bianca.