Sport.quotidiano.net - Lazio: Baroni è quasi magia, Porto battuto e primato in Europa. Castrovilli operato

Roma, 9 novembre 2024 - L'Aquila biancoceleste vola e non sembra voler atterrare a breve, né in campionato, né in. Nella quarta giornata diLeague i capitolini centrano il quarto successo nella competizione vincendo all'ultimo una sfida bellissima contro il, che vale ilsolitario nella competizione. All'Olimpico lasi impone per 2-1 grazie a un super Pedro, che sta vivendo una seconda giovinezza in questo avvio di stagione, autore del gol che vale i tre punti, dopo il vantaggio laziale firmato Romagnoli e il pareggioghese di Eustaquio. Per gli aquilotti si tratta del successo numero nove nelle ultime dieci partite, raccontando di uno stato di forma magnifico tra le due competizioni. La partita dell'Olimpico per intensità, organizzazione tattica e qualità dei giocatori in campo, non ha nulla da invidiare a una partita di Champions League.