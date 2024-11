Ilrestodelcarlino.it - La truffa del sito web pirata che vende biglietti per i concerti scoperta dai carabinieri a Bologna

, 9 novembre 2024 – Aveva creato uninternet ‘clone’ uguale a quello ufficiale legalmente incaricato per la vendita online deirelativi al tour didi una nota rock star italiana, in programmazione per la prossima estate. Unain piena regola, grazie alla quale aveva racimolato 16mila euro: scoperto, un 18enne è stato denunciato daidi Anzola Emilia, in provincia di. Tatiana Epifanova Il numero delle personete, fanno sapere i, è ancora in corso di quantificazione. Contrariamente alufficiale, nel quale il pagamento avviene tramite le piattaforme on line, in questo“clone”, che a primo impatto visivo appariva uguale a quello vero, il pagamento era richiesto obbligatoriamente tramite bonifico bancario istantaneo fatto su un conto corrente.