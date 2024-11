Iltempo.it - La notte di Amsterdam, ecco a voi il califfato a casa nostra

Si, certo, i tifosi delMaccabi sono in parte violenti (come tutte le frange estreme del tifo calcistico).Si, certo, allo stadio si sono comportati male e non hanno mostrato il rispetto dovuto al momento di silenzio per le vittime del nubifragio di Valencia. Si, certo, in alcuni casi (documentati su YouTube) hanno strappato bandiere palestinesi dalle finestre ed hanno intonato cori inaccettabili verso Gaza. È tutto vero, va tenuto presente, non può essere giustificato in alcun modo. Poi c'è il resto, che adesso conviene descrivere con pacatezza e con altrettanta fermezza. C'è il dopo partita, che presenta uno scenario di violenza deliberata, pianificata e vigliacca. Gruppi di 30/40 giovani maschi adulti delle varie comunità islamiche a caccia di persone in qualche modo riconoscibili come provenienti da Israele, con perfetto tempismo sparpagliati nei luoghi più frequentati della città.