Inzaghi un solo dubbio di formazione per il match col Napoli

Domani sera, alle ore 20.45, l’Inter ospiterà a San Siro ildegli ex Antonio Conte e Romelu Lukaku, per il quale potrebbe esserci, come l’anno scorso, un’accoglienza “calda”.I nerazzurri hanno giocato e vinto in settimana contro l’Arsenal in Champions League, conche ha schierato unarimaneggiata, dando priorità alla partita di campionato e che potrebbe dare la vetta della classifica ai nerazzurri. Per il tecnico dell’Inter, laè praticamente fatta, ma c’è unin difesa.Chi titolare tra De Vrij e Acerbi?Sarà la miglior Inter possibile quella che affronterà ilin un bigimportante, seppur non decisivo, per lo Scudetto. Gli azzurri sono primi con 25 punti conquistati, ma reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta di Gasperini, che potrebbe aver minato qualche certezza dei partenopei.