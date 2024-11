Movieplayer.it - Interstellar è un trionfo musicale: riascoltiamo la colonna sonora di Hans Zimmer

Nel decennale del film vi è un altro aspetto fondamentale da ricordare della pellicola di Christopher Nolan: la magistrale partitura di un compositore due volte Premio Oscar. Abbiamo celebrato i dieci anni dall'uscita nelle sale internazionali diin un approfondimento dedicato. In esso abbiamo menzionato uno dei punti di forza del capolavoro di Christopher Nolan, ovvero larealizzata dasenza la quale, probabilmente, le emozioni che il film suscita non sarebbero state così eccezionalmente indimenticabili. Per diversi anni, il compositore tedesco (naturalizzato statunitense) è stato il riferimento di Nolan per le partiture dei suoi film.ha composto le musiche di Batman Begins e Il Cavaliere Oscuro (insieme a James Newton Howard), Inception, Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, ovviamentee .