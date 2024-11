Quotidiano.net - Il Portogallo ora punta sui giovani: niente tasse per gli under 35

Roma, 9 novembre 2024 – Da sempre i regimi fiscali agevolati sono una forte attrazione per le persone che vorrebbero pagare meno, e non hanno grandi problemi a trasferirsi dal proprio Paese di origine. Come accaduto fino agli scorsi anni per i pensionati che decidevano di sfruttare le agevolazioni previste, è ora la volta deidi usufruire di queste iniziative fiscali. Fisco, regime speciale per25 La nuova Legge di Bilancio 2025 del, prevede un regime fiscale molto allettante per gli35 che decidessero di andare a vivere nel Paese lusitano. Infatti, chi trasferisse la propria residenza, usufruirebbe di un periodo tax free, a patto che il reddito annuo lordo non superi i 28mila euro. L’obiettivo è quello di attirare nuovi talenti, rinunciando a un po’ diall’inizio, per avere poi dei professionisti in grado di generare redditi e creare imprese o attività sul suolo portoghese.