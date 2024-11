Lanazione.it - Il delitto dell’ambulante, orrore nelle chat dei fratelli: “Adesso lo metto a dormire”

Firenze, 9 novembre 2024 – “Lo”. Tradotto dal gergo della malavita: “Lo faccio fuori”. È il messaggio che, secondo l’accusa, Guilherme Ponciano , 25 anni, ha inviato al fratello Matheus Ponciano, 20 anni, prima di uccidere Safaei Chakar Kiomars, commerciante iraniano di 72 anni trovato morto il 29 novembre scorso nella sua casa in via Francesco De Pinedo. Quattro parole che valgono una condanna a morte, ma che sono frutto, sempre secondo il titolare dell’inchiesta, il pm Sandro Cutrignelli, di ben due mesi di pianificazione del. Sessanta giorni riportati in gran parte nella, tradotta dal portoghese, nella quale i due presunti assassini hanno organizzato i dettagli dell’omicidio. In quelle righe di testo immateriale, si sono quindi decise le sorti di una vita umana.