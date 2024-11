Oasport.it - Golf, Edoardo Molinari 5° nella prima giornata del Final Stage delle Qualifying School. Comanda il francese Felix Mory

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Spettacolaredelper l’azzurrosui fairway dell’Infinitumdi Tarragona, Spagna. L’italiano, 43enne di Torino, si trova, dopo le prime 18 buche, in 5° posizione a-7 dietro di appena 3 colpi dalla vetta della classifica.Il, infatti, ha chiuso il primo round con un importante score di -10 (6 birdie e 2 eagle), ed è riuscito a mettere dietro di sé molti volti noti deleuropeo.Chiudono le prime 3 posizioni l’austriaco Lukas Nemecz a -9 in solitaria in 2° piazza e lo svizzero Benjamin Rusch e l’inglese Callan Barrow in T3 a -8.Ottima partenza anche per Lorenzo Scalise. Il professionista azzurro originario di Vimercate si è distinto in Spagna con un risultato, dopo il primo parziale, di -5 e si trova al 17° posto insieme, tra gli altri, alClement Sordet e al britannico Jack Floydd.