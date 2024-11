Movieplayer.it - Giurato numero 2: la produzione ha ritardato per i problemi di salute di Clint Eastwood

Il regista, 94 anni, ha dovuto interrompere ogni tanto le riprese del suo ultimo lungometraggio. Non dev'essere affatto semplice dirigere un film a quasi novantacinque anni, anche se ti chiami. Il regista ha dovuto superare diverse sfide per portare a termine le riprese del suo ultimo film,2. A svelare le difficoltà incontrate durante laè stato un attore del cast, Phil Biedron, a Vulture. Biedron appare nel film in uno dei ruoli secondari, nei panni di undel processo, e ha dichiarato che almeno tre volte durante le riprese il cast e la troupe si sono presentati sul set soltanto per essere informati che non avrebbero girato quel .