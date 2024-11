Lanazione.it - Empoli, sniffa droga sui tavolini di un bar del centro. La rabbia dei presenti

, 9 novembre 2024 – Si è seduto al tavolino di un noto bar del, ha arrotolato una banconota e poi, non curante delle decine di persone, hatodavanti a tutti. Succede ad, a due passi dalle vie e dalle piazze più frequentate della città. Il fatto è stato immortalato da alcuni passanti, che hanno ripreso la persona in un video. Davanti ha un cartone di vino e della, probabilmente della cocaina. A un certo punto sembra rivolgersi a qualcuno, poi assume lo stupefacente. Le immagini hanno cominciato a circolare sulle chat di whatsapp, diventando virali in città. Non è il primo episodio di degrado che si verifica anegli ultimi tempi, anche se mai si era arrivati a tanto.