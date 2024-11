Gaeta.it - Emergenza sanitaria in Sardegna: il governo blocca il lavoro dei medici in pensione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laaffronta una crisiche si aggrava ulteriormente, a seguito della decisione deldi annullare una legge regionale che permetteva aiindi tornare temporaneamente al. Questa misura era stata attuata per affrontare le gravi carenze di personale sanitario nelle aree più svantaggiate dell’isola. La legge, ormai impugnata, sembrava una soluzione per garantire assistenza medica in contesti dove le difficoltà di accesso ai servizi sono ormai croniche.La situazioneinNegli ultimi anni, laha visto un crescente deficit di personale sanitario, con circa 470 delle 1.400 sedi didi base vacanti. Questo scenario ha avuto delle ripercussioni dirette sulla salute pubblica, rendendo difficile per gli abitanti di molte zone ricevere cure tempestive e adeguate.