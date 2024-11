Ilgiorno.it - Città d’arte o solo luna park?. Il fantaromanzo della cultura

Italia, 2032: lesono diventate parchi a tema, in cui si rievoca la Storia, regalando ai turisti stranieri l’opportunità di fare un viaggio indietro nel tempo, nella Venezia di Goldoni o nella Firenze di Dante. A prima vista, sembra che il governo voglia dare importanza ai monumenti storici, considerati il “petrolio“ nazionale, ma dietro la facciata si nasconde un sistema che costringe i cittadini a prestare servizio nei parchi e a obbedire ciecamente al regime. Questo il tema attorno a cui ruota “Il paese più bello del mondo“, ildistopicole che oggi alle 18 l’autore, Luca Zorloni (nella foto), presenterà alla Libreria Virginia, in via Prina 8.? È un argomento fortemente dibattuto a Monza. Per questo, fra i relatori interverrà Ilaria Caldirola, cofondatrice dell’Associazionele Art- U che organizza visite guidate per scoprire i volti nascosti dei quartieri.