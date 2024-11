Ilrestodelcarlino.it - Centro democratico: "Spauracchio astensione"

"Le incognite legate all’affluenza alle urne, il rilievo da dare alla ricostruzione post alluvione, la sanità e l’attenzione alle persone con disabilità. Ma anche il futuro ruolo dei partiti diall’interno della coalizione a guida Pd. Sono stati tanti i temi trattati ieri pomeriggio nella sede di Teleromagna da Grazia Bartolomei, candidata del Pd alle elezioni regionali e da Bruno Tabacci, presidente delarrivato a Cesena per incontrare Bartolomei. "Voglio ringraziarla - ha commentato Tabacci – per aver accettato questa candidatura, nello spirito di servizio verso il suo territorio. Auspichiamo maggior partecipazione elettorale, anche se le sensazioni non sono buone. Il 2 giugno 1946 andò a votare il 95% della popolazione, che ai tempi doveva fare i conti con larghe sacche di analfabetismo, mentre oggi siamo scesi a meno del 50%.