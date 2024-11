Lanazione.it - Casa rossa occupata ’Verso i beni comuni’

Tutto pronto per questo pomeriggio alle 15 a Villa Schiff con i membri di, coloro che ormai da mesi stanno lottando con lo sgombero imposto da Anas dello stabile sulla Aurelia che occupavano ormai da 12 anni. ’Costruiamo futuri possibili - Verso iComuni a Montignoso’ è il titolo dell’evento in programma questo pomeriggio, al quale interverrà anche Giuseppe Micciarelli, giurista e ricercatore dell’Università Federico II di Napoli. Un momento, dopo la giornata trascorsa dai membri con l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, a discutere dicomuni e su come l’ex primo cittadino aveva risolto la mancanza di spazi per la cultura e la costante domanda da parte delle associazioni, per approfondire il tema in cerca di una soluzione concreta, quando manca davvero poco allo sgombero effettivo.