Formiche.net - Buone notizie! Il ministro delle Finanze tedesco si è dimesso. La versione di Polillo

Meglio tardi che mai verrebbe da dire, di fronte alle dimissioni imposte/volute di Christian Lindner, il presidente del Partito liberale democratico, nonchédella Repubblica tedesca. Già nell’incertezza di definire la natura di quelle dimissioni (se volute o imposte) c’è tutta l’ambiguità del personaggio. In apparenza un campione dell’etica della convinzione, nel retrobottega il semplice calcolo del dare e dell’avere in quella complessa situazione politica ch’era e che è la situazione tedesca. Con un governo che già dal nome – semaforo – non riusciva a nascondere le profonde divisioni interne e la difficoltà nel trovare quel minimo di sintesi che è necessaria per la dovuta convivenza.Si spiegano così le parole, particolarmente dure, con cui il cancelliere Olaf Scholz ha accompagnato o diretto quegli avvenimenti: “Troppo spesso Lindner”, questo il suo giudizio, “ha agito seguendo gli interessi di una sua personale fetta di elettorato.