Gaeta.it - Beatificazione di José Torres Padilla: Un sacerdote tra i bisognosi di Siviglia

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recente cerimonia didi, cofondatore della Congregazione delle Suore della Compagnia della Croce, ha richiamato l’attenzione sulla sua vita dedicata al servizio dei più vulnerabili. Celebrato dal cardinale Marcello Semeraro nella cattedrale di, l’evento ha messo in luce i tratti distintivi del nuovo beato, evidenziando la sua profonda fede e l’impegno verso i.La figura dinellaDurante l’omelia, il cardinale Marcello Semeraro ha tracciato un ritratto vivido di, descrivendolo come un “prestante a fondo perduto” per le sue opere di carità. Questospagnolo è stato un simbolo di dedizione e umiltà, noto per la sua capacità di relazionarsi con gli emarginati e i meno fortunati di