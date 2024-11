Ballando con le stelle Massimiliano Ossini fa discutere Lucarelli | Il ballo non fa per te

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –ha avuto una nuova discussione con la giuria dicon le. È accaduto durante la puntata andata in onda oggi sabato 9 novembre, a proposito dello sfogo in diretta accaduto durante la scorsa puntata. Il ballerino vip, in settimana, ha creato un finto ‘sindacato’ per tutelare tutti i concorrenti del dance show, perché a detta sua i commenti della giuria sono negativi e per nulla incoraggianti. In particolare, il conduttore televisivo si è attaccato alle parole che Ivan Zazzaroni ha rivolto a Francesco Paolantoni dopo la sua esibizione: “Credo che questo sia il meglio che tu possa fare”, aveva detto. Parole che secondosono inaccettabili e che hanno demoralizzato il concorrente. La performance di questa sera di, accompagnato dalla partner diVeera Kinnunen, è piaciuta a Carolyn Smith che ha apprezzato particolarmente le movenze “sciolte e naturali”.