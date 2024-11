Lanazione.it - Al teatro cantiere Carrara “The music of Hans Zimmer”

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Firenze, 9 novembre 2024 – Aldi Firenze arriva l'11 novembre, alle ore 21, l'evento “Theof”. Si tratta dello show dedicato alle colonne sonore del grande autore tedesco naturalizzato americano: come si legge in una nota “da Spider-Man 2 a Il Cavaliere Oscuro da Interstellar in Inception. E ancora, Mission Impossible, Pirati dei Caraibi, Spirit, Wonder Woman, Rain Man, Madagascar: tutti i successi diverranno eseguiti dall’orchestra sinfonica ucraina Lords of the Sound, riconosciuta in tutta Europa per la sua professionalità e bravura”. Con quattro Grammy, due Oscar alla migliore colonna sonora, tre Golden Globe e un Brit Award,“è tra i compositori più celebrati della storia del cinema. Indimenticabile la colonna sonora di Rain Man che lo consacrò definitivamente in tutto il mondo: 'Quando ho ideato laa per Rain Man – dichiarò il Maestro – ho continuato a pensare di non cercare di soffocare i personaggi, di non mettermi in primo piano.