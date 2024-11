Agi.it - Zerocalcare e Verdone chiedono "luce" per i portici di Via Monte Cervialto a Roma (video)

AGI -, Carlo, Christiam Raimo, Matteo Garrone e tanti altri artistiper idi Via” mettendoci la faccia. In unmessaggio rivolto al sindaco, il comitato “Idi Via” chiede di imprimere una svolta a un pezzo di periferiana con la riqualificazione della zona deidel III municipio dove 34 negozi dell'INPS sono chiusi da circa 20 anni, gettando la strada in uno stato di incuria e abbandono. Per questo il 15 novembre è stata indetta una fiaccolata nella strada. Nonostante la situazione di abbandono dei negozi, il comitato negli anni si è mostrato capace di “fare cultura in uno spazio abbandonato” racconta all'AGI, Piero Cesarini che aggiunge “qui abbiamo fatto una rassegna di cinema all'aperto portando artisti famosi e tutti si sono resi conto della potenzialità di questi spazi.