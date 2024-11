Amica.it - X Factor 2024: al terzo live eliminata El Ma, Danielle salvo per un soffio

: ilShow è all’insegna della disco-dance. Nelle due manche, brani effervescenti, pietre miliari della disco music (da Donna Summer a Gloria Gaynor fino a Gigi D’Agostino) ed è dura rimanere seduti sul divano. Paola Iezzi prosegue sul sentiero “fetish” e dopo il frustino e le manette, porta sul palco dei giudici il guinzaglio, che mette al collo di Achille Lauro. Per poi liberarlo, impietosita. L’ospite è Tananai. X: Mimì è sempre una certezzaManuel Agnelli assegna alla giovane Mimì I will survive, di Gloria Gaynor. Un brano che la ragazza affronta in versione Kill Bill con la katana in mano. Prestazione notevole, lei è molto brava, anche se la sensazione è che non viva a fondo quello che canta, che non empatizzi con il testo.