Formiche.net - Verso una riforma del Golden Power. Il dibattito a Mediobanca

Il“impone la ricerca di un equilibrio tra tutela della sicurezza nazionale e crescita economica” al fine di non generare incertezza e costi, “e quindi ritrosia, da parte degli investitori stranieri”, ha spiegato Alberto Nagel, amministratore delegato di, introducendo i lavori del convegno “tra mercato, diritto e politica industriale”, organizzato oggi a Milano in memoria del giurista Ariberto Mignoli. Il numero uno di Piazzetta Cuccia ha invitato la politica a mettere a fuoco alcune priorità in un periodo complesso sul piano geopolitico: “Su tutte, quella di garantire prevedibilità e trasparenza nell’applicazione dei poteri speciali”.I numeri del 2023I numeri della Relazione in materia di poteri speciali per l’anno 2023 parlano chiaro: 727 operazioni, di cui 577 notifiche e 150 prenotifiche, con 30 occasioni di utilizzo dei poteri speciali, di questi due procedimenti si sono conclusi con l’opposizione.