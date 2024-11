Secoloditalia.it - Trattoria Pennestri – Roma

Via Giovanni da Empoli, 5 – 00154Telefono: 06/5742418Sito Internet: www..itTipologia: tradizionalePrezzi: antipasti 9/11€, primi 13/15€, secondi 18/21€, dolci 4/11€Chiusura: LunedìOFFERTAVoto confermato per questache, in pochi anni, è diventata un esempio di ristorazionena dalle solide fondamenta, con una carta tradizionale che non disdegna qualche spunto creativo e un buon servizio in un ambiente semplice ma curato. Ormai frequentata anche da una clientela internazionale, ha saputo conservare un approccio attento, con piatti ben preparati e senza défaillance degne di nota riportati in un menù non molto esteso ma con proposte del giorno che variano in base alla stagionalità delle materie prime. Unico appunto la porzione ridotta della pasta da noi assaggiata, non proprio in linea con la definizione di “”: confidiamo si sia trattato di un episodio isolato.