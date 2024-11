Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-11-2024 ore 12:30

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale coinvolti i mezzi della rete Atac e Cotral chiuse le linee metro ABB uno e ci ferma anche la termini-centocelle fortemente ridotto il servizio delle linee di superficie l’agitazione non prevede fasce di garanzia dalle 17 alle 20 saranno garantiti solo alcuni servizi minimi collega allo sciopero la manifestazione in pieno svolgimento in piazzale di Porta Pia possibili ripercussioni suldi zona fino a termine evento previsto per le 13:30 proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni frequente alla formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggiorriduzione di carreggiata e deviazioni continuano ad interessare la via del Mare l’ostiense rispettivamente tra Acilia e Vitinia e tra Vitinia e Lido di Ostia per lavori notturni Fino al prossimo 29 novembre resteranno chiuse tra le 23 e le 6 del mattino successivo le rampe di entrata e di uscita della tangenziale est da viale Castrense a Largo Passamonti cantiere fermo il sabato e la domenica prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito