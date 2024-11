Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-11-2024 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in corso uno sciopero 24 ore del trasporto pubblico locale coinvolti i mezzi della rete Atac e Cotral a rischio corse di bus tra metro e ferrovie l’agitazione non prevede fasce di garanzia delle tradizionali fasce di garanzia previsti Tuttavia alcuni servizi essenziali come scuolabus collegamenti con porti aeroporti e trasporto disabili proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequenti alla formazione di rallentamenti nelle ore di maggiorriduzione di pregiate deviazioni continuano ad interessare la via del Mare l’ostiense rispettivamente tra Acilia e Vitinia e tra Vitinia e Lido di Ostia inevitabile la formazione di rallentamenti prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito