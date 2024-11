Movieplayer.it - The Day of the Jackal, Eddie Redmayne e Lashana Lynch: “Un thriller che riflette su moralità e codice etico”

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

I due attori sono i protagonisti e produttori della serie Sky Original creata da Ronan Bennett. Lo showrunner ha adattato l'omonimo film del 1973 in dieci episodi dal forte legame con l'attualità. Dall'8 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. L'appuntamento è in un albergo a due passi da piazza della Repubblica, a Roma, già addobbato per le feste natalizie. Persi tratta dell'ultima tappa del tour promozionale di The Day of the, l'adattamento in dieci episodi del film del 1973 diretto da Fred Zinnemann con Edward Fox - a sua volta tratto dal romanzo di Frederick Forsyth - di cui sono protagonisti e produttori. Scritta e adattata dallo showrunner Ronan Bennett, la serie Sky Original - dall'8 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - vede il premio Oscar .