THE DAY OF THE JACKAL con Eddie Redmayne in Esclusiva su Sky e NOW - Ondemand 4K

Un uomo dai mille volti, un assassino insospettabile e altamente qualificato infallibile nel suo lavoro: è lo Sciacallo, spietato cacciatore che diventa preda quando, portato a termine l’ennesimo incarico di alto profilo, si ritrova nel mirino dei servizi segreti inglesi. Il racconto della sua leggendaria fuga e della caccia all’uomo in giro per l’Europa che ne seguirà è al centro della nuova serie Sky Original THE DAY OF THE, dall’8 novembre insu Sky e in streaming su NOWRivisitazione contemporanea in 10 episodi dell'influente romanzo di Frederick Forsyth “Il giorno dello sciacallo” e del successivo pluripremiato film del 1973 della Universal Pictures, la serie vede protagonisti il vincitore del premio Oscar®, del Tony e del BAFTA Award(The Good Nurse, La Teoria del Tutto), la vincitrice del BAFTA Rising Star AwardLashana Lynch (Bob Marley: One Love, The Woman King, No Time To Die) e la star internazionale Úrsula Corbero (La Casa di Carta).