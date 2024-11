Ilfattoquotidiano.it - Susie Wiles prima donna capo di gabinetto alla Casa Bianca: è l’eminenza grigia dietro al trionfo di Trump

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Sul palco della vittoria, a Mar-a-Lago, non ha voluto parlare. È stata l’unica persona, oltre al vice J.D. Vance, a cui Donaldha passato il microfono ma lei ha ringraziato e ha rifiutato perché, come ha spiegato lo stesso tycoon, “, ‘Ice baby’, preferisce restarele quinte”. E su quel palco era l’unicasenza tacchi a spillo, trucco pesante e abiti sgargianti, lontana dall’estetica appariscente delle donne – parenti incluse – di cui si circonda il presidente. E ora, giàtesta della campagna elettorale del tycoon, è stata nominata dal presidente americanodi(“chief of staff”). Un incarico che non era mai stato assegnato a unadiventa così una delle cinque figure più potenti dell’amministrazione.Sessantasette anni, campaign manager del presidente insieme a Chris LaCivita, è una veterana della politica, ed è considerata la vera eminenzaaldi Donald