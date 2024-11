Iltempo.it - "Sinistra al caviale". Meloni a valanga contro la Schlein: perché l'attacca

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

o olio di ricino? Nel giorno dello sciopero nazionale dei trasporti, con alte adesioni nelle grandi città e fasce di garanzia ridotte al massimo, è andato in scena a distanza il secondo atto del botta e risposta a distanza tra la premier Giorgiae la segretaria del Pd Elly, sempre a tema diritti sindacali. La polemica è ancora lo strascico di quella dell'altro giorno, quandoaveva scritto in un messaggino al deputato di Fratelli d'Italia, Marco Osnato, che l'aveva letto in diretta a "Un Giorno da Pecora" di sentirsi ancora poco bene dopo l'influenza dei giorni passati «ma di essere a Budapest a lavorarenon ho particolari diritti sindacali».aveva criticato l'uscita della premier che avrebbe «svilito i diritti sindacali». Da Budapesthareplicato: «Mi dispiace che anche su questo si riesca a fare una polemica, difendo i diritti sindacali molto meglio dellaal, che spero individui presto un tema serio su cui fare polemica».