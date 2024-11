Sicilia il deputato regionale di FdI Auteri minaccia il collega ed ex Iena La Vardera | Se mi fai girare la minchia ti butto di sotto

Leggi l'articolo completo su Open.online

Arriverà presto in Parlamento la vicendana che ha visto ilIsmaele Lato da Carlo, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo dei Normanni. «Se tu a me mi faila, io ti piglio e tidi», gli ha detto il meloniano, in una discussione riguardante i fondi stanziati dalla Regione all’associazione culturale Progetto Teatrando, la cui sede legale si troverebbe allo stesso indirizzo di casa della madre di, nel piccolo Comune di Sortino. Oggi, 8 novembre, il senatore del Partito democratico Antonio Nicita ha annunciato che porterà il tema «all’attenzione del Parlamento nazionale». Nicita ha telefonato a La, ex giornalista delle Iene, esprimendo la sua solidarietà: «Emerge, dalle ricostruzioni fin qui disponibili, un quadro sconcertante di ipotesi di reato, di società fantasma intestate a parenti, ma soprattutto un complessivo clima omertoso di degrado politico e morale su meccanismi e modalità di finanziamento di eventi “culturali” che, secondo quanto riportato di stampa, coinvolgerebbero sia gli esponenti del governoche hanno autorizzato finanziamenti sia taluni deputati regionali beneficiari a vario titolo degli stessi».