Ilrestodelcarlino.it - Si fingeva ‘noto avvocato’ di Ravenna: denunciato

, 8 novembre 2024 – Sostituzione di persona: si tratta del reato che è costato, ieri da da parte della Polizia di Stato, una denuncia a piede libero ad un uomo che, fingendosi undi, si era presentato presso alcune abitazioni del centro, ottenendo con l’inganno l’aiuto di due cittadini. In particolare, le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute su segnalazione di un cittadino che, inizialmente convinto della buona fede dell’individuo, si era offerto di aiutarlo consegnandogli una somma di denaro. Quest’ultimo si è insospettito ed ha successivamente deciso di seguire il presunto legale, constatando che si avvicinava ad altre abitazioni con l’intenzione di leggere i cognomi sui campanelli, per poi ripetere, in un secondo momento, la stessa richiesta di aiuto nel tentativo di ingannare un secondo cittadino.