Sciopero dei trasporti venerdì 8 novembre Landini | Adesione oltre il 90% – I servizi garantiti e gli orari a Roma e Milano

Per ioggi, 8, è unnero. Lodel settore, indetto a livello nazionale, sta paralizzando tutta Italia. Bus, tram e metro saranno fermi per 24 ore: non è prevista nessuna fascia di garanzia tranne qualche rara eccezione. «Le adesioni sonoil 90%, è una notizia molto importante», ha esultato il segretario della Cgil, Maurizio, durante la manifestazione in corso a Porta Pia, di fronte al Ministero delle Infrastrutture e dei. La protesta di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fina deriva dal mancato rinnovo del contratto nazionale, scaduto lo scorso 31 dicembre. Ma anche «per la carenza di risorse, per la mancanza di politiche di programmazione, per la riforma del settore e per la salute e sicurezza sul lavoro». Alla protesta non hanno aderito Trenitalia, Italo e Trenord anche se in Lombardia ed Emilia-gna potrebbero esserci variazioni sugli