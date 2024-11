Gaeta.it - Salute e prevenzione: l’Italia in fondo alla classifica europea per investimenti oncologici

Facebook WhatsAppTwitter In Italia, la questione dellaoncologica è all’ordine del giorno, sia per il numero crescente di diagnosi di tumore che per la consistenza dei fattori di rischio modificabili, come stili di vita poco salutari. Ogni anno, il paese registra circa 180.000 decessi per cancro, di cui oltre il 45% potrebbe essere evitato con adeguate misure preventive. Nonostante questi datirmanti, il finanziamento per lain Italia rimane inadeguato rispetto ad altri paesi europei. Questo articolo analizza la situazione attuale e gli interventi richiesti per migliorare il sistema sanitario, in particolare durante il XXVI Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica che si è tenuto recentemente a Roma.Fattori di rischio e mortalità per tumore in italiaIl panorama oncologico italiano presenta tratti preoccupanti, con oltre 80.