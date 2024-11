Rugby | visita Pozzecco all’allenamento degli azzurri

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Domani a Udine la Nazionale italiana discenderà in campo per il primo dei test match delle Autumn Nations Series 2024 contro l’Argentina. Oggi glidi Gonzalo Quesada hanno effettuato la rifinitura con ospite speciale Gianmarco, ct dell’Italbasket. L’incontro tra i due tecnici si è concluso con il momento del simbolico scambio delle maglie. L’Italia, dopo il match con l’Argentina, tornerà in campo il 17 novembre al Ferraris contro la Georgia e il 23 novembre all’Allianz Stadium contro gli All Blacks.SportFace.