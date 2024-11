Roma | raccolta fondi per il vigile urbano 25enne travolto dal carabiniere ubriaco

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Il grande cuore degli italiani per aiutare Daniele Virgili. E si spera che batta fortissimo così come ha pià volte dimostrato di sapere fare. Perché è sconvolgente quel che ha subito il, costretto all’amputazione di una gamba dopo che è stato investito a, insieme con due colleghe, da unalla guida.Su gofundme è stata lanciata una. Nel frattempo, i colleghi, che hanno avviato laper sostenere la famiglia nel duro percorso che dovrà affrontare, da ieri affollano l’ospedale San Camillo, dove Virgili è ricoverato, per donare il loro sangue.Ilsarà costretto, salvato dalla morte certa con l’amputazione della gamba sinistra (mentre è stata ricostruita parte di quella destra), sarà costretto a una lunga riabilitazione e non potrà più svolgere la professione desiderata, amata, conquistata, neo assunto dopo aver superato a pieni voti il recente maxi concorso bandito dal Comune diIl dramma è avvenuto lungo la via Tiburtina, mentre gli agenti della polizia locale erano impegnati per i rilievi di un incidente stradale, senza feriti, avvenuto poco prima.