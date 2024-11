Bergamonews.it - Remuzzi presenta “Le sanguisughe di Giulietta” al Mutuo Soccorso

Bergamo. Venerdì 15 novembre alle 18 alla sede dell’Associazione Generaledi Bergamo si terrà lazione del libro “Ledi”, del professor Giuseppe, direttore dell’Istituto Mario Negri.Dialogherà con lui Leo Venturelli, socio del, già garante dei diritti dell’infanzia nel Comune di Bergamo.Cosa ci insegna la storia di, la figlia di Manzoni curata con le? E quella del “macellaio” che operò la regina Vittoria per un ascesso all’ascella? È ancora valido il paradosso di Veronesi? E perché Steve Jobs ha aspettato ad operarsi dopo aver scoperto per caso di avere un tumore? Sono solo alcune delle storie ordinarie e straordinarie raccontate in questo libro per spiegare la complessità del progresso in medicina, i giganteschi passi avanti nella scienza ma anche i drammatici passi indietro nella vita reale di medici, infermieri, esami e farmaci.