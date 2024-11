Davidemaggio.it - Quanto costano le nuove serie tv italiane

© US RaiIl costo medio di una serata “seriale” della tv generalista, che sia composta da una puntata lunga o dal doppio episodio, è di circa 2 milioni di euro. Per lo streaming ci aggiriamo sulla stessa cifra media, ma a singolo episodio, il che può essere ricondotto anche alla distribuzione su scala mondiale. Ma ci sono delle eccezioni non da poco, come si evince da un’analisi del database delle opere registrate presso la Direzione Generale Cinema e audiovisivo ai fini dell’ottenimento di contributi e riconoscimenti ai sensi della L.220/2016.Tra questa e la precedente analisi dei costi c’è una costante: L’Amica Geniale. Il quarto ed ultimo capitolo della saga, che arriverà lunedì 11 novembre su Rai 1, è costato 56.840.518,25 euro e, se è vero che sarà composto da dieci episodi, dunque due in più rispetto alle stagioni precedenti, è anche vero che c’è stato un aumento di spesa di circa dodici milioni di euro rispetto al terzo e addirittura poco meno di venti milioni rispetto al primo.