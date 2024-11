Thesocialpost.it - Pogrom e francobolli, perché è giusto ricordare e non cancellare

Nel centenario della morte merita un francobollo commemorativo Maffeo Pantaleoni (1857-1924). “Chi era costui?” si chiedono gli italiani ignari. Noto ormai solo agli storici dell’economia, il suo nome è tornato in auge grazie alla protesta politica di esponenti dell’opposizione. “Mai un francobollo per un antisemita”, si è gridato. Uno scandalo. Con questo criterio, troppe personalità del passato dovrebbero essere cancellate. Al rogo i, via le strade, le statue, le targhe. Si potrebbe costituire una commissione parlamentare con il compito di indagare sugli antisemiti, magari soppesando ogni riga, per capire se il sospetto antisemita lo sia stato sul serio oppure le sue fossero solo “battute”. Sarebbe una ecatombe.Per quanto mi riguarda, sono contrario a cambiare il nome delle strade intitolate ai firmatari del cosiddetto manifesto della razza del 1938.