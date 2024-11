Nerdpool.it - Panini Comics presenta le novità di novembre Planet Manga

Anche quest’annohato, in occasione di Lucca& Games, una selezione dida non perdere – disponibili in libreria, fumetteria e su.it – che sono pronti a conquistare tutti i lettori.Un titolo che ha già scalato la vetta delle classifiche di gradimento dei lettori di tutto il mondo è Gokurakugai, la nuova super hit di Shueisha che sicuramente conquisterà i fan di Jujutsu Kaisen e Demon Slayer. Nel fervente, oscuro quartiere di Gokurakugai, Alma e Tao accettano ogni tipo d’incarico. Che si tratti di eliminare qualcuno o vedersela con famelici demoni, non si tirano mai indietro. A patto che il compenso sia giusto! Gokurakugai sarà disponibile online su.it anche con una variant cover d’eccezione.Prezzo: 5,20 €Pagine: 184Rilegatura: BrossuratoFormato: 11,5×17,5 cmInterni: Bianco e neroDistribuzione: Libreria, fumetteria, onlinePronto a dare una botta d’adrenalina ai lettori, Lycoris recoil è ild’azione tratto dalla pluripremiata serie anime Crunchyroll.