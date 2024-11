Ocone | il sogno americano e l' incubo dell' Europa

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Con la vittoria di Trump l'Occidente esce rafforzato, se non altro perché più sicuro di sé e meno propenso ad autocolpevolizzarsi. Bisogna però intendersi: a vincere è solo una parte'Occidente, per fortuna la più importante e quella che fa da traino a tutto il nostro mondo. L'altra, l', ne esce sconfitta, nonostante che la presidente Ursula von der Leyen si sia affrettata a congratularsi con Trump insistendo sugli indissolubili elementi di solidarietà che legano le due parti'Atlantico. La vittoria netta del leader repubblicano avviene, infatti, quasi in contemporanea con l'insediamento di una nuova Commissione che sembra ripetere tutti gli errori del passato, incapace di rinnovarsi e incapace soprattutto di farsi interprete degli umori profondi che emergono dalla società europea.