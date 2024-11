Ilrestodelcarlino.it - Nuovi loculi in arrivo al cimitero: già partita la corsa all’acquisto

Nella zona ovest deldi Grottammare sono iniziati i lavori per la realizzazione di300. Nei giorni scorsi la ditta E.a.co s.c.c. di Castiglion del Lago (Perugia), ha eseguito lo scavo per la posa delle fondazioni. La base d’asta del progetto era di 750mila euro, l’azienda umbra ha offerto un ribasso del 18,737% per un importo contrattuale di 486.082,03 euro oltre i costi di oneri per la sicurezza che non sono soggetti a ribasso e l’Iva. I lavori, stando al contratto, avranno una durata di 6 mesi. Il costo complessivo dell’opera sarà totalmente coperto dalla vendita dei, 240 dei quali sono stati già acquistati da privati. Si tratta dell’ultimo dei tre blocchi previsti nella zona ovest deldove in precedenza sono stati completati altre due analoghe opere.