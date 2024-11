.com - Nicol pubblica Come mare, brano in gara a Sanremo Giovani 2024

Nicol, nome d'arte della giovane cantautrice Castagna, pubblica oggi Come mare (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo che porterà in gara a Sanremo Giovani 2024. Dopo le audizioni dal vivo, svolte a Roma lo scorso 23 ottobre, è stato scelto come uno dei brani in gara nell'attesissima competizione, che andrà in onda in seconda serata su Rai 2 a partire dal 12 novembre. Come mare è una ballad intensa che mescola influenze pop e indie, prodotta dai producer multiplatino Enrico Brun e Tom Beaver. Il testo, intenso e profondo, evoca la forza e la vulnerabilità di chi si trova a navigare le acque complesse della vita. Le parole si muovono, così, tra malinconia e speranza, creando un racconto che sembra seguire l'andamento del mare: talvolta quieto, altre volte impetuoso, che svela un universo intimo, fatto di ricordi, sogni e fragilità.