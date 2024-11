Liberoquotidiano.it - L'incredibile riscossa del Fax: quanti milioni di persone lo usano ancora

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Il fenomeno della persistenza delle tecnologie obsolete è vecchio almeno quanto, appunto, la tecnologia stessa. Vintage, retromania, nostalgia sono tutte tendenze che indicano la stessa cosa: il gusto di andare controcorrente, di avere anziché l'ultimo modello di smartphone un vecchio StarTac, un Commodore64 anziché un MacBook, e di ascoltare la musica su vinile, o addirittura su cassetta, anziché in streaming. Perfino un oggetto sgraziato e un po' rozzo fin dal suo esordio, come il fax, risulta usato da 25dinel mondo, che lo proteggono dall'estinzione servendosenein ufficio, o nelle comunicazioni private. A rilanciare il fax è stato un sondaggio del Guardian, che ha chiesto ai lettori chilo utilizzasse, e a rispondere positivamente, tra gli altri, è stato anche il gestore delle ferrovie del nord britanniche, per i turni del personale viaggiante.