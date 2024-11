Terzotemponapoli.com - L’EX – Francesco Montervino: Il Napoli e la sfida contro l’Inter

, ex capitano dele attuale allenatore della Virtus Francavilla, ha condiviso il suo punto di vista sull’imminentetra il, in programma domenica. Intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte,ha analizzato la situazione attuale della squadra azzurra, suggerendo come affrontare una gara delicata dopo la pesante sconfittal’Atalanta.: Superare la Batostal’Atalantaha iniziato il suo intervento evidenziando la necessità per ildi lasciarsi alle spalle la brutta sconfittal’Atalanta. La squadra partenopea, secondocapitano, non deve farsi sopraffare dall’entusiasmo o dalla frustrazione, ma deve mantenere la calma per affrontare la gara con la giusta mentalità.Tuttavia, ha sottolineato che, pur dovendo reagire, ilnon dovrebbe andare all’arrembaggio, soprattuttouna squadra comeche, sotto la guida di Simone Inzaghi, è molto attenta e difficile da superare.