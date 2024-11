Leganés – Siviglia | calendario e dove guardare la partita della Liga in TV EA Sports

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-08 22:16:44 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque:La tredicesima giornataEAaffronterà due squadre a metà classifica così come sono, nel municipio di Butarque. Entrambi i set lo sono bisogno di punti per cercare di continuare a risalire la classifica.Il club dinon è riuscito a collezionare due vittorie consecutive dall’iniziostagione, la stessa situazionesquadra di Madrid. Infatti, Entrambe le squadre vengono dalla sconfitta e le separano quattro punti nella classificazione. Quando si giocherà la?Si giocherà latraSabato 9 novembre allo Stadio Comunale di Butarque, alle 21:00 -Tempo peninsulare spagnolo-.