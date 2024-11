La Llorona – Le lacrime del male | la spiegazione del finale del film horror

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

La– Ledel: ladeldelTra i titoli che compongono il The Conjuring Universe vi è anche La– Ledel(qui la recensione). Basato sul racconto folcloristico messicano de La, conosciuta anche come la Donna che Piange, il– prodotto da James Wan e Gary Dauberman – è la storia di una donna che ha annegato i propri figli ed è tornata come spirito errante, che piange mentre cerca nuovi bambini da reclamare. Ilsi svolge in gran parte nella Los Angeles del 1973, dove Anna Tate-Garcia (Linda Cardellini) è un’assistente sociale da poco vedova che viene inconsapevolmente coinvolta nelladizione.Crede di salvare due ragazzi intrappolati in un armadio dalla madre, Patricia Alverez (Patricia Velasquez), che Anna ritiene abbia ripreso a bere o sia impazzita.